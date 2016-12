Algérie: 11e FestivAlgérie - Les musiques andalouse, orientale et lyrique à l'honneur

Outre l'Algérie, représentée par trois formations musicales et des musiciens en solo, une dizaine de pays dont la Tunisie, l'Irak et l'Azerbaïdjan participent au 11e FestivAlgérie qui se poursuit jusqu'au 25 décembre.

L'enthousiasme du public pour cette musique dans laquelle s'abreuve d'autres genres musicaux dont le châabi, s'est traduit par son nombre et ses acclamations qui ont impressionné musiciens et organisateurs.

Composée d'une trentaine de jeunes musiciens, cette formation créée en 1992, a subjugué un public qui a savouré une musique savante très ancrée en Algérie. "Les rossignols" ont exploré le répertoire andalou et interprété plusieurs pièces (noubète) dont "Ya nass ma taadrouni","zed el houb wajdi" et "h'lal bane" (La lune apparut" toutes jouées sur le mode dit Sika.

Alger — Les musiques andalouse, lyrique et orientale ont été jeudi à l'honneur de la troisième soirée du 11e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes (FestivAlgérie) qui s'est poursuivi à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh devant un public mélomane enchanté.

