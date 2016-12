Algérie: L'Algérie a "le souci de renforcer son partenariat avec tous les pays avec lesquels elle entretient des relations"

Cette première rencontre de dialogue a également permis d'exposer l'expérience algérienne en matière de déradicalisation que l'Algérie partage avec les autres pays et la lecture algérienne "du phénomène de la migration et ses liens avec le développement et la sécurité".

Ce genre de session de dialogue a-t-il poursuivi constitue des mécanismes et outils importants qui permettent d'échanger et "de renforcer les capacités d'action sur le front international. Il est évident, a-t-il expliqué qu'une telle réunion soit utile en matière d'échanges d'expériences sur des questions comme la lutte anti terroriste qui figurent à l'ordre du jour de l'agenda international".

Cette première session de dialogue algéro-espagnole a permis également d'aborder des questions liées à la migration. Abdelkader Messahel a indiqué que la question a été abordée en tant que "phénomène tel qu'il est compris à travers le monde et non pas une question de refoulement de migrants clandestins ou autres".

M. Messahel qui a co-présidé avec le secrétaire d'Etat espagnol aux affaires étrangères, Ignacio Ibanez, la première session de dialogue stratégique algéro-espagnole, a évoqué l'importance de ce dialogue stratégique avec l'Espagne, en soulignant par ailleurs, que cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les questions qui intéressent et interpellent les deux pays dans la région et au-delà, les défis qui se posent dans la région "que ce soit dans le cadre la lutte contre le terrorisme ou des crises que connait cette région", afin de parvenir "dans le cadre d'un élan solidaire entre les pays de voisinage de faire l'effort pour essayer d'accompagner ceux qui sont faits par les nations unies pour parvenir a des solutions définitives".

Madrid — L'Algérie est un pays qui a "le souci de renforcer son partenariat avec tous les pays avec lesquels elle entretient des relations traditionnelles de coopération et d'échanges", a déclaré jeudi à Madrid, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Lige des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.