Guinée: Kindia - Alpha Condé promet monts et merveilles aux populations de Kania

Alpha Condé a également annoncé le lancement très bientôt de la construction des routes dans les préfectures de Coyah en Basse Guinée et Dabola et Kouroussa en Haute Guinée avec un financement de la Banque Islamique de Développement (BID).

«Ce qui veut dire que la Chine va nous accompagner pour les routes, les chemins de fer, le port, l'énergie et l'agriculture. Notre accord avec la Chine, le premier programme c'est la route de Coyah à Kourousssa, ainsi que les voiries urbaines de Conakry et celles des capitales régionales dont Kindia ».

Le chef de l'Etat a promis la construction des infrastructures hôtelières, routières et agricole. «Si on n'a pas des hôtels, les touristes ne viendront pas chez nous. Aujourd'hui, on a plus d'hôtels que Dakar (Sénégal)», a-t-il fait remarquer avant d'ajouter que d'ici fin 2017, la Guinée dépassera Abidjan en termes d'infrastructures hôtelières.

