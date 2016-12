Maroc: Le développement des coopératives de restauration thème d'une rencontre à Casablanca

Cette rencontre à laquelle ont pris part les représentants des coopératives, des services extérieurs, et des Chambres professionnelles a été l'occasion pour l'examen et la proposition de solutions pouvant contribuer au développement de ce secteur vital de l'économie nationale.

16 coopératives parmi les 30 ayant bénéficié du programme d'appui des coopératives de restauration au niveau de la région enregistrent des insuffisances dans ces trois domaines, note cette étude réalisée conjointement par l'Agence de développement sociale, le Bureau de développement de la coopération et la wilaya de Casablanca-Settat durant les mois de juin et juillet derniers.

