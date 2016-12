Angola: Les FAA assurent la paix et l'unité nationale, considère le ministre de la Défense Nationale

Luanda — Le ministre de la Défense Nationale, João Lourenço, a considéré ce jeudi, à Luanda, qu'au moment où ils viennent de compléter ses 25 ans d'existence, les Forces Armées Angolaises (FAA) se présentent, davantage, comme un des remparts inquestionables de l'Etat démocratique de droit, de garant de la paix et d'expression la plus haute de l'unité nationale.

Cette position du ministre de la Défense est exprimée dans un message de félicitations adressé ce vendredi au chef d'Etat-major général des FAA, à l'occasion des fêtes de fin d'année 2016.

Dans son message, le ministre de la Défense Nationale souligne que durant l'année qui se termine dans une semaine, les Forces Armées Angolaises ont accompli, avec succès, leur mission qui correspond à son devoir constitutionnel, en qualité d'une institution militaire nationale permanente, régulière et non partisane.

D'autre part, João Lourenço a exhorté l'Etat-major général des Forces Armées Angolaises à parier dans la capacitation et développement de ses forces, pour une armée permanente moderne, avec des hommes capables et des moyens efficaces, avec lesquels l'on peut réagir, en temps utile dans la défense des intérêts et des objectifs nationaux, régionaux et internationaux.

"Nous réitérons notre exhortation à tous les effectifs à se maintenir firmes, vigilants et en promptitude pour l'accomplissement de sa noble mission, de garantir la défense et la préservation de l'indépendance, de la souveraineté nationale, des institutions démocratiques et de notre population", conclu le message.