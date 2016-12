Cameroun: Créativité - Barthélemy Togouo vend les trésors culturels à Bandjoun

Ce vendredi 23 décembre le festival culturel Gold Star saison III y est organisé pour célébrer l'insigne de Chevalier des Arts et des lettres remis par la France à l'artiste promoteur de Bandjoun Station.

Ce vendredi 23 décembre 2016, l'espace culturel dénommé Bandjoun Station est en fête. Invités par Barthélemy Togouo, un groupe d'artistes va se produire dans la localité, notamment au niveau du Centre climatique de Bandjoun. Il s'agit principalement de Mono Star, Chrisla Lover, Génération Banka, Jennifer La Gloire, Les Tchinda d'Afriques, Mbiata et massa Boutoukou et bien d'autres invités surprises. Le public de la localité aura également droit à la présentation de la médaille de chevalier des arts et des lettres décernés à

trois artistes camerounais le 29 janvier 2015 à Yaoundé, au nom de la France. Il s'agit de l'acteur et metteur en scène Ambroise Mbia, du cinéaste Bassek Ba Kobhio et du peintre Barthélémy Toguo, des artistes qui ont en commun d'avoir réalisé des œuvres de portée internationale tout en restant attachés à leur territoire. Les trois personnalités avaient été décorées à l'ambassade de France au Cameroun par Christine Robichon, alors ambassadrice. La cérémonie avait vu la présence de l'ex ministre des Arts et de la Culture, Ama Tutu Muna. Rappelons que 06 au 09 Octobre 2016 à la foire de l'art contemporain 1 :54 à Londres, Bandjoun Station a présenté le projet « Mobile Cafetaria »et une partie de sa collection constituée notamment des travaux des artistes Ndoye Douts (Sénégal), Leslie Amine (Bénin), Tatgedes (Cameroun), Gastineau Massamba (Congo), Gabriel Tegnoto (Cameroun) Doctrovée Bansimba (Congo) et Barthélémy Toguo (Cameroun). « Mobile Cafetaria » est inspiré des modèles de «tournedos cafés» en Afrique et offre aux visiteurs la possibilité de déguster le café produit à Bandjoun, tout en découvrant d'autres activités organisées à Bandjoun Station..

Produit en édition limitée, « Bandjoun Station coffee » est un café 100% arabica torréfié et moulu au Cameroun. Ce café a été dégusté pour la première fois en juin 2016 à la Kunsthal Aarhus au Danemark au sein de l'exposition Something to generate from du Collectif Madrassa. Pour la foire Young International Art fair (YIA), qui s'est tenue Du 20-23 Octobre au Carreau du temple à Paris, Bandjoun Station a présenté l'exposition "Silent Crying" qui montre le travail de deux jeunes artistes plasticiens Jean David Nkot (Cameroun) et Ats Oupe (Togo). L'artiste Barthélémy Toguo et Germain Noubi, respectivement Fondateur et Directeur du Centre d'arts visuels Bandjoun Station ont saisi cette opportunité pour exposer à la journaliste et critique d'art Roxana Azimi la vision et la mission du centre ainsi que la nécessité d'initiatives visionnaires sur le continent africain. Pour la suite de ses activités, Bandjoun Station va accueillir trois jeunes artistes boursiers de l'association les Amis de Bandjoun Station (Jean David Nkot (Douala, Cameroun), Yvon Ngassam (Yaoundé, Cameroun) et Luvie Luyeye (Kinshasa RDC).

Ils vont séjourner du 1er Décembre au 31 Janvier 2017, dans le cadre d'une résidence artistique qui aboutira à une exposition pour l'année 2017. Né en 1967, Barthélémy Toguo a acquis une expertise dans le domaine de la peinture après des formations suivies à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts d'Abidjan, à l'Ecole supérieure d'Art de Grenoble et à la Kunstakademie of Düsseldorf, en Allemagne. Auteur d'œuvres variées (estampes, aquarelles, photos, sculptures, etc.), Barthélémmy Toguo, avec ses nombreuses collections, est considéré comme l'un des 10 peintres qui comptent sur le continent. Depuis 2013, il a lancé «Bandjoun Station», un projet artistique et agricole à l'Ouest du Cameroun qui sert de résidence d'écriture, de lieu d'exposition et d'expériences agricoles.