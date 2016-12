Angola: Un diplomate sollicite l'appui pour la classification de Mbanza Congo en Patrimoine Mondial

En outre, il a dit, que le Royaume du Congo est le plus répandu de la diaspora, en Amérique et en Europe, à travers les noms des familles, des rituels et des danses qui ont été classées comme patrimoine de l'UNESCO.

Dans son intervention, en qualité de président de la Commission d'Information et Culturelle du Groupe Africain des Ambassadeurs auprès de l'Etat italien, Florêncio de Almeida, a expliqué que l'inscription du Centre historique de Mbanza Congo sur la liste de l'UNESCO constitue une prétention honorable en hommage au premier prêtre catholique en Afrique au sud du Sahara, le Prince D. Henrique, nommé en 1517, et au premier ambassadeur noir au Vatican, Antonio Manuel (Prince de N'Funta), aussi connu sous le nom de « Negrita ».

