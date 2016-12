Tunisie: Syam Ben Youssef - Le Tunisien plus que jamais proche de l'Esperance de Tunis

Comme Africa Top Sports vous l'annonçait il y a quelques jours, Syam Ben Youssef serait sur le point de quitter la Normandie pour la Ligue 1 tunisien. L'Aigle de Carthage de serait aujourd'hui très près d'un retour en Tunisie pour porter à nouveau le maillot de l'Espérance Sportive de Tunis.

Sauf surprise, Syam Ben Youssef ne sera plus caennais l'année prochaine. Un an et demi après son arrivée en provenance de l'Astra Giurgiu, le défenseur central tunisien devrait rentrer au pays cet hiver. Les medias tunisiens évoquent des contacts avancés avec les Sang et Or de Tunis, bien que le club normand dément être au courant de quelque chose. A en croire la presse local, Syam Ben Youssef pourrait même profiter du prochain stage de la sélection tunisienne avant la Coupe d'Afrique des Nations 2017 pour signer son nouveau contrat. Ce renfort serait derrière le retrait de l'Espérance Sportive de Tunis dans la course pour le recrutement du défenseur du FC Hammamet Sami Hammami.