Sénégal: Les élus locaux se forment sur l'élaboration des budgets

Les six communes bénéficiaires de cette formation, Nabadji Civol, Bokidiawé, Oréfondé, Ouro Sidy, Ogo et Ndendory ont reçu chacune un financement de 160 millions de FCFA, octroyé par l'Agence française de développement (AFD), a précisé Momar Mbaye.

Au sortir de cette formation, les participants seront à même de "mieux comprendre le cadre budgétaire et comptable des collectivités locales" et de "finaliser les projets de budget à soumettre au vote dans leurs collectivités locales respectives".

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les communes pour aider les élus locaux à améliorer la sécurité alimentaire de leurs populations et aussi à développer leurs territoires", a expliqué Momar Mbaye, expert chargé de la gestion des ressources naturelles et foncières des deux projets.

Cette formation est dispensée par le projet "Amélioration de la sécurité alimentaire et appui à la mise en marché dans la région de Matam" (ASAMM) et le projet "Appui à la promotion des exploitations familiales dans la région de Matam" (APEFAM).

Ourossogui — Les élus locaux de six communes des départements de Kanel et Matam sont en train d'être formés depuis ce vendredi sur l'élaboration du budget communal.

Copyright © 2016 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.