Sénégal: Appui à l'intégration régionale - L'Allemagne octroie plus de 154 millions de FCfa pour la formation

Dans le cadre de son programme d'appui à l'intégration régionale, l'Allemagne, à travers l'Office allemand des échanges universitaires (Daad), a octroyé 29 bourses d'excellence et 5 autres à portée sociale à des étudiants inscrits en master au Cesag. La cérémonie de remise du chèque d'un montant de 154.870.000 de FCfa s'est déroulée hier.

Dr Renate Schimkoreit, ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, a remis, hier, au directeur général du Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag) un chèque de 154.870.000 de FCfa, représentant le montant des bourses d'excellence octroyées à 34 étudiants de ce centre de formation. Ces bourses entrent dans le cadre du programme allemand d'appui à l'intégration régionale. Il s'agit de 29 bourses d'excellence et de 5 bourses à portée sociale offertes par l'Office allemand d'échanges universitaires (Daad). Ces bourses d'excellence s'adressent aux meilleurs étudiants de licence remplissant les conditions d'admission dans les trois masters.

Il s'agit des masters professionnels en sciences de gestion, en comptabilité et gestion et en audit et contrôle de gestion. Selon un document remis à la presse, depuis 2008, la Daad, à travers des bourses d'excellence, récompense les meilleurs étudiants issus du continent en vue de promouvoir l'intégration régionale et l'excellence dans l'offre de formation du Cesag. Depuis cette date, l'Allemagne a octroyé 73 bourses d'excellence (dont 40 filles) à des étudiants du Cesag, représentant un montant de plus de 603 millions de FCfa.

Des efforts que le directeur général du Cesag a salués. Selon Boubacar Baidari, l'Allemagne affiche sa ferme volonté d'encourager et de fêter l'excellence et d'appuyer l'intégration régionale. Il a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à la Daad qui participe activement à la formation des futurs leaders africains. « Cet appui supplémentaire permet à plusieurs étudiants d'avoir accès à nos formations. Ce qui rentre dans notre vision du Cesag », s'est félicité M. Baidari. « Nous voulons, à travers ce programme, doter les jeunes d'une formation adéquate afin qu'ils puissent réussir », a déclaré l'ambassadeur d'Allemagne. Dr Renate Schimkoreit a invité les bénéficiaires à redoubler d'efforts pour plus de succès. Elle n'a pas manqué de revenir sur la décision prise par le ministère de l'Education nationale de supprimer l'enseignement de l'Allemand dans les collèges. Sur ce point, elle soutient avoir saisi le président de la République. Elle se réjouit de la décision de Macky Sall de continuer à enseigner l'Allemand dans les écoles et universités sénégalaises.