Sénégal: Habitat - Un grand complexe immobilier livré par la Sicap en 2018

Dans la perspective de jouer pleinement son rôle au niveau de la commande publique, grâce notamment au contrat de performance signé avec l'Etat, la SICAP SA a procédé mercredi à la pose de première pierre de la cité fermée dénommée Sicap Grand Mbao.

L'opération dénommée Sicap Grand Mbao est prévue en deux phases pour une durée de construction de deux ans repartie sur un an par phase. Le programme comprend 628 unités d'habitation reparties comme suit : 96 villas de type moyen économiques avec plus de 3 pièces sur 150 m2, 102 villas de 5 pièces type moyen standing sur 150 m 2, 24 villas de 6 pièces type grand standing sur 300 m2 et 406 appartements de 4 pièces sur 103 m2.

Sicap Grand Mbao est un programme d'une mixité comprenant autant des Villas Basses, des duplex et 24 immeubles de standing allant du R+4 au R+6 avec un parking au rez de chaussée : une panoplie d'habitations modernes comportant logements économiques, de moyen standing et de grand standing. Pour assurer le confort et la tranquillité des résidents, le programme est doté de tous les équipements et commodités : Ecole, centre de proximité, lieu de culte, espaces verts aménagés, lieux privilégiés de détente. Les espaces communs et la voirie occuperont environ 35% du terrain ce qui donnera une cité conviviale respectueuse de l'environnement et conforme à l'attente de sa clientèle cible. Les emplacements nécessaires aux développements socioculturels et commerciaux dans le cadre de l'aménagement sont prévus au plan de masse. La viabilisation du projet est constituée de terrassements généraux, de voirie bitumée au niveau de tous les axes, d'adduction d'eau potable et d'électrification.

Diène Farba Sarr, ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie : « La Sicap SA apporte une contribution significative au Pse »

Diéne Farba Sarr, ministre du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie a dit tout son plaisir de présider la cérémonie de pose de première pierre du projet SICAP GRAND MBAO d'une superficie d'environ 10 hectares, comprenant 628 unités d'habitation. Cette réalisation apporte, selon le ministre, une contribution significative dans l'atteinte des objectifs de production assignés au volet habitat du Plan Sénégal Emergent (PSE). Le ministre souligne en outre que d'importants travaux de viabilisation vont accompagner le projet. Il cite dans ce cadre : des terrassements généraux, de la voirie bitumée au niveau de tous les axes, un réseau d'adduction d'eau potable et un réseau d'électrification et d'éclairage public. Le ministre est d'avis que ce projet permet également de poursuivre l'objectif de baisse du prix du logement comme le prône son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, qui a initié un vaste sentier de réformes dans ce sens. Le ministre est persuadé que les facilités offertes aux promoteurs immobiliers devront sensiblement améliorer l'environnement de la promotion immobilière, afin de susciter l'investissement privé massif, dans le logement social.