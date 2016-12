Le coordonnateur de Enda ECOPOP, Bachir Konaté a fait un plaidoyer pour le budget participatif lors d'un atelier d'échanges avec l'association des maires du Sénégal (AMS), l'Union des Associations des Elus Locaux du Sénégal.

Le projet de promotion de la participation citoyenne à la planification, budgétisation et gestion des affaires locales au Sénégal est une initiative conjointe portée par Enda ECOPOP et le Programme National de Développement Local (PNDL). Ce projet qui couvre 105 collectivités territoriales vise à promouvoir une gouvernance participative, transparente et efficace de nos collectivités par la mise en œuvre du budget Participatif. Bachir Konaté, coordinateur exécutif de Enda ECOPOP a invité toutes les collectivités locales à impliquer les populations dans l'élaboration de leurs budgets. Pour lui, chaque citoyen a un rôle à jouer dans l'élaboration du budget, ce qui au delà du droit, est une obligation.

Bachir konaté, le représentant Enda ECOPOP de poursuivre que la signature symbolique de la charte participation Citoyenne permettra de définir les rôles et les responsabilités qu'imposent les charges d'autorités locales, la promotion des droits et des devoirs de chaque citoyen du pays. Grâce à la charte de la participation citoyenne et du droit à la cité, M. Konaté soutient que les animateurs expérimentés évalueront l'éthique et la culture pour permettre un débat public à la population locale pour une opérationnalité du budget participatif. Soutenant la même thèse, Adama Diouf, président de l'Union des Associations des Elus Locaux du Sénégal déclare: «nous nous réjouissons de l'initiative de Enda ECOPOP. La collectivité locale a une mission précise. Elle doit promouvoir, diversifier, clarifier ses actions auprès de la population sur la participation citoyenne et du droit à la cité qui est au cœur du développent».