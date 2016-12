Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs en RDC - Une vingtaine d'avions de la MONUSCO à la disposition de la CENI

La MONUSCO met à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) une vingtaine d'avions dont des hélicoptères. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des nations unies en RDC, Mamadou Diallo, l'a affirmé vendredi 23 décembre lors d'une interview exclusive accordée à Radio Okapi.

« Au plan logistique, sur la base de l'approbation qui nous a été donnée par le Conseil de sécurité, nous avons mis à disposition, déjà présent au Congo, 20 aéronefs, 20 avions et hélicoptères, 4 gros porteurs et près de 15 avions et hélicoptères à aile fixe. C'est cette flottille d'avions qui se charge de transporter tout le matériel électoral », a affirmé Mamadou Diallo.

Selon lui, ces avions sont mis à la disposition de la CENI dans le cadre des opérations d'enrôlement des électeurs en RDC.

Mamadou Diallo indique que la MONUSCO a déjà délivré 1035 tonnes de matériel dans l'aire électorale numéro un après l'opération pilote au Nord-Ubangi.

« C'est près de 93% du total du tonnage que la CENI avait demandé à la MONUSCO de délivrer », a-t-il ajouté.

Mamadou Diallo précise par ailleurs qu'au plan technique, la MONUSCO s'apprête à mettre à la disposition de la CENI au moins 250 experts qui apporteront un appui technique a la centrale électorale.

« Nous allons recruter et mettre à la disposition [de la CENI] un total de 253 experts, repartis en experts chargés logistiques et des experts techniques qui seront logés dans la division électorale de la MONUSCO et qui seront chargés d'apporter l'appui technique », a fait savoir le représentant spécial adjoint du secrétaire général des nations unies en RDC.