Maroc: Plaidoyer à Casablanca contre le travail des enfants

Appel à mettre en place des stratégies efficientes de lutte

Les participants à une rencontre sur «Le travail des enfants dans le monde arabe: l'état des lieux et objectifs du développement durables (ODD)» tenue à Casablanca du 19 au 21 courant, ont plaidé pour l'inscription de la lutte contre le travail des enfants dans les plans de développement des pays arabes.

Ils ont appelé lors de cette rencontre, organisée à l'initiative de l'Organisation arabe de travail (OAT), à l'adhésion de toutes les parties concernées par cette problématique en vue de mettre en place et de dynamiser des politiques efficaces à même de lutter contre le travail des enfants.

Les participants ont ainsi souligné que les normes de travail au niveau arabe doivent prendre en considération des principes reposant sur la protection de l'enfant en matière d'emploi, tels que la détermination de l'âge minimal pour accéder au marché de l'emploi qui varie selon l'activité, le cadre du travail et le danger du métier. Ils ont également appelé à la mise en place de mesures pour faire face à la pauvreté et à la déperdition scolaire, mettant l'accent sur l'importance des réformes législatives pour limiter le fléau du travail des enfants.

Organisée en partenariat avec le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales et le Conseil arabe pour l'enfance et le développement, cette rencontre a été l'occasion d'examiner les évolutions qualitatives relatives à la situation des enfants sur le marché du travail et la discussion des modalités d'intégration des questions de l'emploi des enfants dans le programme exécutif des ODD 2030 et l'échange d'expériences et des bonnes pratiques en matière de lutte contre le travail des enfants.

Cette manifestation à laquelle ont pris part les représentants d'organisations internationales et régionales spécialisées ainsi que des représentants des partenaires économiques et sociaux et des gouvernements des pays arabes s'est penchée sur des thématiques telles que «Les droits des enfants dans le cadre des ODD: lecture analytique», «Les politiques nationales pour la protection contre le travail des enfants: les mécanismes de mise en œuvre à la lumière des ODD», «Les normes internationales et arabes du travail relatives au travail des enfants et leurs relations avec les ODD» et «Les efforts arabes en matière de lutte contre le travail des enfants».