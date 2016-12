Ile Maurice: Accusés d'avoir chassé pendant la nuit, ils sont acquittés

Ils étaient poursuivis pour avoir chassé pendant la nuit. Mais Jean Marie Ivan Charoux, André Joseph Christian Rougier Lagane et Mahadeo Neemaye ont été acquittés devant le tribunal de Bambous ce mardi 20 décembre. «Les charges n'ont pas été présentées aux accusés lorsqu'ils donnaient leur version des faits à la police. Pour ces raisons, l'affaire est classée», a expliqué le Senior District Magistrate, Daniel Dangeot.

Les chasseurs Jean Marie Ivan Charoux et André Joseph Christian Rougier Lagane, ainsi que Mahadeo Neemaye, étaient poursuivis en vertu du Wildlife and National Parks Act. Assistés de Me Rama Valayden, ils avaient plaidé non-coupable. Avant eux, Dewooduth Choytun, qui était lui aussi accusé dans cette affaire, a été acquitté à cause de son état de santé.

Le délit aurait été commis le 8 janvier 2010 vers 20 heures. Krishnanand Langrah était affecté au portail du morcellement Maingard, appartenant à Ian Maingard. Il a affirmé que Dewooduth Choytun, qui était en compagnie de Mahadeo Neemaye, lui a dit qu'il comptait chasser. Mais c'est vers 22 heures que l'employé a entendu des coups de feu. Par la suite, André Joseph Christian Rougier Lagane aurait quitté la chasse au volant de son 4x4. Dewooduth Choytun se trouvait à bord et il y avait des traces de sang dans le véhicule, a dit le vigile à la police.

Selon la version des faits d'André Joseph Christian Rougier Lagane, il avait été invité par le chasseur Jean Marie Ivan Charoux à une partie de chasse. Il aurait aussi eu la permission du gardien de la propriété en ce sens.

Jean Marie Ivan Charoux a, de son côté, précisé à la police qu'il était copropriétaire du terrain où la chasse a eu lieu. Il a aussi avoué avoir tué deux animaux, dont un cerf, tandis qu'André Joseph Christian Rougier Lagane avait agi en tant que chauffeur et Dewooduth Choytun et Mahadeo Neemaye avait coupé les bêtes.

Le magistrat a, lui, avancé que la poursuite n'a pas su prouver qu'André Joseph Christian Rougier Lagane et Mahadeo Neemaye chassaient. «This being said because they have not committed the act of hunting except Jean Marie Ivan Charoux.»