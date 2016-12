Ile Maurice: Démission du PMSD - Le président de la bibliothèque nationale s'en va, la Culture House reste

Nouvelle démission après le départ du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) du gouvernement. Il s'agit de celle d'Indurdeo Bassant, qui était jusqu'au mardi 20 décembre président du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale (BN). Proche de Xavier-Luc Duval, qu'il considère comme un «ami», Indurdeo Bassant s'était engagé en sa faveur lors de la dernière campagne électorale, à Quatre-Bornes. Nommé en octobre 2015, quel bilan laisse-t-il à la tête de cette institution qui conserve un pan de notre mémoire écrite ?

«La délocalisation de la BN a été approuvée. Nous avons pu convaincre le ministère des Arts et de la culture de l'importance de bouger vite, pour la préservation des documents et Rs 100 millions ont été débloquées pour cela.» Indurdeo Bassant fait référence au projet de Culture House, qui consiste à regrouper les Archives nationales et la BN sous un même toit. «C'est le ministère des Infrastructures publiques qui se penche sur le projet. Il ressort qu'il est débordé. Le premier appel d'offres était prévu pour fin novembre.»

Un responsable «grossier avec les employés»

Au ministère des Arts et de la culture, on indique seulement que «le département des travaux apporte des changements au projet, c'est ce qui cause le retard, mais c'est en bonne voie». Notamment grâce aux financements obtenus de la Chine. Les autorités ont déjà accordé une première tranche dans le Budget 2016-2017. Il est convenu que le reste soit échelonné sur trois tranches dans les prochains budgets.

Le lendemain de cette démission, les employés de la BN tenaient leur déjeuner annuel. C'est un sentiment de soulagement qui s'est exprimé suivant le départ de ce responsable «arrogant et grossier avec les employés», selon ces derniers.

Reste une autre question en suspens : quand démarrera le processus de numérisation des documents à la BN ? S'il est bien entamé aux Archives nationales, il n'a pas encore commencé à la rue Edith Cavell. Le Budget 2016-2017 prévoit Rs 160 millions pour l'étude de faisabilité de ce projet de longue haleine qu'est la Culture House. La Chine a accordé une enveloppe de Rs 350 millions pour sa construction. La Culture House réunira en un seul lieu à Réduit la BN, actuellement en manque aigu d'espace au Fon Sing Building à Port-Louis, et les Archives nationales, qui se trouvent dans la zone industrielle de Coromandel. Le tout dans un immeuble de cinq étages. De précédentes versions du projet ayant déjà fait état de sept étages.