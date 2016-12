Angola: Le pays considère comme essentielle l'égalité des Etats dans les organisations internationales

Luanda — Les autorités angolaises continuent de comprendre qu'il ne sera pas possible de résoudre les principaux problèmes qui touchent la société internationale, sans que toutes les nations aient une voix dans les structures de prise de décision et de gouvernance mondiale, tels que l'Organisation des Nations Unies.

C'est ce qu'a déclaré ce vendredi, à Luanda, le ministre des Relations Extérieures, Georges Chikoti, lors de la cérémonie de présentation de vœux de fin d'année aux fonctionnaires dudit Ministère.

C'est pour cela, a dit le chef de la diplomatie angolaise, il devient indispensable que la représentativité des Nations Unies soit basée dans la réalité observée, constatée et les équilibres de l'actuelle société, assurant la cohésion, la participation, la compétitivité et l'efficacité dans ses structures.

D'autre part, le ministre a réaffirmé la détermination de l'Angola de continuer à travailler sur les plans bilatéraux et multilatéraux, afin de promouvoir une plus grande coopération et coordination pour répondre efficacement aux défis de la paix et de la sécurité qui continuent de ralentir le développement et le bien-être de nos pays et peuples.

En presque cette fin de l'année, a souligné Georges Chikoti, l'Angola a promu et dirigé plusieurs importantes initiatives de consultations régionales et internationales, comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et Président de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), ainsi que son l'influence reconnue comme un des principaux acteurs sur la scène internationale

Concernant l'Afrique, il a dit que la protection de ses intérêts en 2017 continuera d'être une priorité absolue de la diplomatie angolaise, de forme active et constructive, tant sur le plan bilatéral et multilatéral, pour renforcer les relations amicales, la coopération et établir des partenariats productifs avec des avantages réciproques.

Dans ce contexte, Goerges Chikoti a réaffirmé l'entière disponibilité de l'Angola à continuer de contribuer à la croissance de l'Union Africaine, la promotion entre les Etats membres, une approche pragmatique aux idéaux des pères fondateurs, sur la base de cohésion, de l'amitié, de l'unité et de la solidarité du peuple.

Le ministre des Relations Extérieures a également déclaré que l'Angola continuera à promouvoir et à préserver l'harmonie et la sécurité internationales, en particulier en RDC, en RCA, au Burundi et au Soudan du Sud, comme condition préalable au progrès, à la fois dans la sous-région et dans le continent dans son ensemble.

À cet égard, il a souligné la disponibilité de l'Angola à poursuivre son engagement reconnu dans l'exercice de sa présidence en exercice de la CIRGL et vice-président de la Troïka de l'organe de coopération dans les domaines de la politique et de la défense au sein de la SADC en matière de sécurité.

Finalement, il a dit que l'Angola continuera à apporter sa contribution croissante à l'affirmation croissante de la Commission du Golfe de Guinée (CGG) et la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP).