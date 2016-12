Congo-Brazzaville: Que la magie opère !

Une période d'osmose, de rapprochement, de tendresse et d'amour ou chacun est censé passé avec son cercle. Un grand moment de partage, d'attention et de reconnaissance après des moments qui souvent ne trouvent pas des mots valides à exprimer.

Aussi, au-delà de tout, le souhait est-il de vivre des instants magiques riches en couleurs et émotions. La période est tout extraordinaire et des mains, sommes toutes, invisibles arrivent à donner du bonheur à l'humanité.

En effet, l'arrivée de Noël, à quelques jours du Nouvel An, ouvre l'arrivée d'une période de fêtes, de réflexion, de célébration et d'harmonie. La période de Noël est la mieux indiquée pour une fraternité prospère. On se la veut bonne et inoubliable.

