Togo: Noël bat son plein chez « Total Togo »

Chose promise, chose due. Comme précédemment annoncé, depuis ce jour, Total Togo a enclenché l'une des deux opérations de charme de son évènement « Total en fête » qu'elle a prévu pour le bonheur de ses clients en cette fin d'année.

Il s'agit d'une première opération des 23 et 24 Décembre 2016, en prélude à la fête de Noël. Ambiance à son paroxysme, des clients qui se bousculent dans les boutiques histoires de faire les provisions de fête et pourquoi pas s'offrir des mains du Père Noël des petits cadeaux dans les tentes dressées dans certaines stations à Lomé, comme Total BTCI, Total Totsi, Total Minamadou (Agoè) et Total Baguida, le tout immortalisé par une photo lors de la prise du cadeau, le tout entretenu par une musique en fond sonore... C'est ce que nos équipes de reportage ont pu constater durant une grande partie de la journée et même dans cette soirée.

Faisant le point de ce qu'il a été à leur niveau à Total BTCI, une des hôtesses mobilisées pour l'évènement, et faisant la navette entre le comptoir de vente dans la boutique et la tente du Père Noël avec les clients, a fait comprendre que timidement commencée, l'opération a pris de l'ampleur tout au long de la journée. Selon toujours cette dernière, on peut chiffrer en moyenne la mobilisation des clients à une vingtaine en une heure. Des chiffres qui peuvent être vérifiés quant on sait que, la quinzaine de minutes passées entre 19h30 et 19h45 sur le site a permis de voir le père Noël servir au moins quatre clients. Et que dire d'une petite fille qui a été amenée à contraindre ses parents à un second passage en soirée dans la boutique Total BTCI donnant droit à un autre passage par la tente de père Noël. Ce qui est intéressant pour leurs chiffres d'affaires, d'après cette hôtesse.

Outre le volet vente boutique, il est à noter que le volet vente de lubrifiants et des lampes Awango n'a pas chômé durant la journée. Du moins, à en croire le gérant de cette Station Total BTCI, Komi Hotodégbé. Pour ce qui est des lubrifiants, même s'il espère encore mieux que les 3 boites de lubrifiants Quartz 7000 vendues dans la journée, il se réjouit de l'évolution connue dans la vente des lampes solaires Awango. Il a évoqué le chiffre d'une quarantaine de lampes vendues à certains jours depuis le lancement de l'opération de réduction de 15 % sur ces lampes.

Il faut dire que c'est une réduction qui est maintenue et qui tient encore la route pour les lubrifiants et les cartes Fat'ka. Il suffisait de s'offrir dès lors un des lubrifiants dont les coûts vont de 13.275 à 20.150 F cfa pour obtenir le bon de réduction jusqu'à hauteur de 15 % sur le produit acheté et se faire servir en achat de carburant ou encore en achetant dans les boutiques.

Outre les stations Totsi, BTCI, Minamadou et Baguida, il est à rappeler que les autres stations Total sur toute l'étendue du territoire national sont concernées par cette opération sur les lubrifiants, les cartes Fat'ka et lampes Awango.