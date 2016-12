Cote d'Ivoire: Développement de la RCI - Le défi du positionnement à l'Internationale, au centre des débats

Intervenant en suite dans le cadre du premier panel relatif à « Visibilité et positionnement de la Côte d'Ivoire à l'Internationale », Françoise Lequennou-Remarck, directeur des Relations institutionnelles du groupe Cfao a affirmé que l'image du pays se porte bien à l'extérieur notamment en France mais qu'il y a des atouts à mettre davantage en valeur. Mehita Fanny-Sylla, représentant régional Afrique centrale, Sfi lui a emboité le pas pour dire que la Côte d'Ivoire est bien perçue dans la mise en œuvre des réformes. Dr Jean-Marc, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao a estimé qu'en sa qualité de leader mondial de producteur de cacao, la Côte d'Ivoire gagnerait à s'en servir pour gagner à l'Internationale et ce qui lui éviterait de subir le cours des prix.

Le coordonnateur, Me Michel Brizoua-Bi, s'est montré très optimiste à cette occasion. «Cette mission consistera à faire des propositions au président de la République et à son gouvernement. Le temps de la Côte d'Ivoire est venu. L'émergence de notre pays passe par sa réussite à l'Internationale. Nous y croyons et voulons, avec vous, faire gagner la Côte d'Ivoire » a-t-il dit. Pour sa part, Jean-Louis Ekra, président de la session, a situé le cadre de la rencontre qui se voulait constructive. « Nous sommes là pour faire une contribution pour la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement sous la haute direction de SEM Alassane Ouattara qui a pour objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 » a indiqué Jean-Louis Ekra. Pour qui "il était question de plancher essentiellement sur comment pourrait s'articuler une diplomatie économique, sur la place de la Côte d'Ivoire dans l'intégration régionale, sur les actions que devrait mener le secteur privé en complément de l'action gouvernementale...".

