Sénégal: Lancement à Dakar d'une plateforme de mesure de l'hépatite

Dakar — L'hôpital Aristide Le Dantec et le Laboratoire Roche ont lancé, vendredi à Dakar, une plateforme pour la mesure de la charge virale des hépatites B et C.

La plateforme COBAS, une solution du Laboratoire Roche pour le suivi biologique des hépatites B et C, se veut une réponse aux recommandations du premier sommet africain sur les hépatites tenu à Dakar début 2016, lesquelles portent sur le renforcement des capacités des services cliniques et virologiques.

Elle a pour objectif de réduire de moitié le coût du traitement des hépatites B et C, renseigne un communiqué parvenu l'APS, qui relève que l'hépatite virale (VHB) présente un taux de prévalence de 11% au Sénégal.

Il ajoute que "d'ici 2030, sans mise à l'échelle dans le traitement, 50 000 décès seront liés à l'hépatite virale le plus souvent de la maladie du foie, dont le cancer hépatite".

"Néanmoins, d'énormes progrès ont été réalisés et la vaccination universelle des nourrissons a obtenu des taux de couverture élevés", note la même source, avant de signaler l'introduction de la vaccination de "la dose de naissance", "avancées notables (qui) ont permis d'éviter plus de 800 000 nouvelles infections chroniques du VHB à ce jour".