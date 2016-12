Congo-Brazzaville: Décembre, mois du conte - A la rencontre de Jorus Mabiala, conteur

Alors que foisonnent les projets de spectacles autour de la magie de Noël, les Dépêches de Brazzaville braquent le projecteur sur l'un des conteurs congolais en France, Jorus Mabiala.

C'est la période des moments festifs où les partages par le conte emportent, des enfants aux adultes de tous âges, tous les publics. Les plus jeunes s'adonnent aux récits féériques tandis que les adultes replongent dans leur tendre jeunesse : « ça devrait être comme ça tous les soirs; c'était ainsi dans le temps au village, autour du feu, les enfants agrippés au pagne de la maman, craignant d'entendre soudain le hululement de la chouette dont elle venait de vanter le rôle de véhiculeur des esprits maléfiques de la nuit, du sorcier errant en quête de la prochaine proie ».

Autour de nos conteurs, ceux résidant en France tels que Gabriel Kinsa, Chrysogone Diangouaya, Fine Poaty ou Jorus Mabiala, il est toujours intéressant de replonger dans le voyage vers le Bassin du Congo. Rassemblés dans n'importe quelles circonstances, enfants et parents se retrouvent pour une même attentive écoute. À la fin, c'est un public subjugué, hilare, ravi autant qu'inquiet d'avoir vécu tant de mystères de la forêt dense d'Afrique.

Un ensorcellement véritable vous gagne progressivement par le conte tout au long duquel le public est invité à participer. Il se laisse embarquer et s'ouvre volontiers aux péripéties alternant les étapes de l'initiation, la tragédie ou la liesse de tout un village. Les conteurs congolais résidant en France, par l'utilisation des diverses intonations de leur voix, ont cet art de la drôlerie, de l'inattendu, de la poésie, de la légèreté. À la fin de l'histoire, le public en veut encore, encore et encore.

Jorus Mabiala demeure l'éternel fervent du « retour au Mbongui » où qu'il soit en représentation. Danseur et comédien de formation, il est né il y a 40 ans au Congo Brazzaville et réside en France depuis 2003. Son actualité tout le long de l'année est la tournée de son spectacle, un périple le conduisant de Marseille à Pointe Noire, en passant par l'Algérie jusqu'aux Comores. «Toute l'année, ce sont des festivités telles qu'en décembre autour de l'oralité» en élaborant un véritable échange international ouvert à la participation des artistes du monde. Ses productions offrent aux enfants de « 2 à 100 ans » des spectacles complets érigés autour du conte.

Le conteur à l'humour inné et irrésistible a su trouver le moyen de prolonger ses représentations à travers la production de CD et de livres écrits par ses soins avec l'aide de la compagnie « Africa Graffitis ». Encore un « petit nouveau » dans sa bibliographie : « Contes très africains », paru chez Acoria, dont la dédicace aura lieu les 24 et 25 décembre à Marseille.

Dans un « Esprit Mbongui », Jorus Mabiala offrira au public marseillais « Une ballade à Brazzaville », le 29 décembre à la Maison Kabyle, à l'aide de lectures contées extraites du livre « Une saison saine et sauve », en présence de son auteur Hopiel Ebiatsa.

Un spectacle conçu, une fois de plus, pour trouver « des fenêtres et des portes pour le conte africain », confie Jorus Mabiala, heureux de se produire accompagné de l'auteur, historien de surcroît, spécialiste de l'Histoire du Royaume Téké ayant comme capitale M'Bé, lieu mythique du traité entre le Congo et la France.

Un rendez-vous de la Francophonie pour « revisiter Brazzaville, la capitale de la France libre en fin 1940, lieu de la conférence de Brazzaville, tournant du destin du Congo et celui des colonies vers l'émancipation », ironise Jorus Mabiala avec toujours l'esprit de la réplique appropriée à fleur de peau. Point de retour sur ces évènements : « Oublions, aujourd'hui célébrons plutôt, l'éternelle relation Congo-France, deux pays liés avec le français en partage », concède-t-il.