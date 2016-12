Ile Maurice: Ramalingum Maistry - «La décision de Xavier-Luc Duval était irréfléchie»

Je n'ai rien de personnel contre Xavier-Luc Duval mais sa décision était irréfléchie. Je le connais depuis plus de trente ans. Il a été mon leader et ami. Mon désaccord porte surtout sur la démission du PMSD du gouvernement.

Le départ du PMSD n'a pas été discuté, ni au bureau politique, ni au comité national du parti. Elle a été abordée une fois lors de la fête de fin d'année de notre parti (NdlR, dimanche 18 décembre). Xavier-Luc Duval était le Premier ministre adjoint. Il a présidé le comité ministériel sur le Prosecution Commission Bill. S'il avait encore des différends sur la question de la Prosecution Commission, il aurait dû aller discuter avec le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, en tête à tête pour trouver une solution. Et non pas partir du jour au lendemain.

