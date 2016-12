Afrique de l'Ouest: Quels moyens militaires pour la Cédéao ?

A chaque fois, explique le chercheur Arthur Banga qui enseigne à l'université Houphouët-Boigny, il y a un pays qui prend la tête des opérations, en général celui qui est le plus impliqué. Dakar, qui a déjà dépêché une dizaine de gardes du corps pour assurer la sécurité du président élu Adama Barrow, a donc a été naturellement désigné. Le Sénégal devrait héberger donc le centre de commandement et fournir le gros des troupes. « Le Sénégal est sans doute bien renseigné, mais il faudrait mobiliser plus d'un millier d'hommes supplémentaires sans compter les moyens techniques dont ne dispose pas la Cédéao », tempère un spécialiste. « Et l'armée gambienne semble aussi disciplinée que bien entraînée. »

«Les forces d'attente sont déjà mises en alerte» pour une éventuelle intervention si Yahya Jammeh refuse de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow lors de l'investiture prévue le 19 janvier prochain. La Force en attente de la Cédéao (FAC) est sans doute le plus sérieux aboutissement d'une force régionale sur le continent. Comment fonctionne-t-elle et de quels moyens dispose-t-elle ?

