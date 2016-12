Mali: Succès d'une opération menée entre les soldats de Barkhane et le Niger

En mai 2014, alors que la tension entre Bamako et les groupes armés du Nord était encore vive, l'ancien… Plus »

Des caches d'armes ont été découvertes et des groupes armés, terroristes ou non, ont été forcés de sortir de leur zone de confort. Du côté des militaires, l'opération Garikou est un succès, qu'il faut maintenant consolider.

Des Mirages 2000 ont été déroutés d'une mission pour venir appuyer les Nigériens aux prises avec ces terroristes présumés. Maintenant, après plus de dix jours sur le terrain, il va falloir analyser les renseignements et revenir.

Avec plus de 550 soldats de trois armées différentes, une centaine de véhicules et du soutien aérien, le mot d'ordre sur le terrain, comme au niveau du commandement, était : la coopération. Au poste de commandement tripartite de Gao, le Mali, le Niger et Barkhane ont piloté ensemble l'opération Garikou, pour être plus efficaces, notamment en ce qui concerne les franchissements de frontières.

Après l'opération Iroquois dans l'extrême nord du Mali, les soldats français de Barkhane et les forces armées maliennes ont évolué du côté de la frontière nigérienne dans des opérations de contrôle transfrontalières. Cette opération, baptisée Garikou, a mobilisé des centaines de soldats, et a été commandée depuis Gao, dans le nord Mali.

