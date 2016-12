Madagascar: Commerce illicite de tortues - Liberté provisoire dénoncée

Six longues décennies au service de l'art, plus précisément de la peinture. Pendant 60 ans le… Plus »

En réaction, les membres du projet Alarm ont déploré cette décision de la justice, et considèrent qu'elle ne correspond pas à l'engagement fait par les administrations publiques et judiciaires d'appliquer des peines exemplaires contre les trafiquants. Les entités de la société civile engagée dans la lutte contre les trafics des ressources naturelles ne contestent, cependant pas, la décision du tribunal. « Elles s'inquiètent juste du risque que cette décision crée un précédent et fasse tache d'huile. Ici elles jouent donc, leur rôle d'interpellation », explique un membre du projet Alarm.

