Congo-Kinshasa: Dialogue politique en RDC - Les négociations patinent

Mais ce samedi 24 décembre, en arrivant à 11h au centre où se tiennent les débats, le ministre de la Justice a douché ces espoirs : il n'y aura pas de signature aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine. Cela inquiète l'opposition. « Il faut qu'on signe ce samedi. On connaît nos politiciens. Si on ne signe pas aujourd'hui, les choses vont changer », martèle un représentant des Forces novatrices pour l'union et la solidarité.

L'enthousiasme est un peu retombé ce matin à Kinshasa. Lorsque les participants se sont séparés cette nuit, à plus de 5h du matin, le président de la Conférence épiscopale était très confiant, assurant qu'il ne restait plus que du toilettage à faire.

Officiellement, la Conférence épiscopale se montre toujours confiante et répète qu'un accord pourrait être signé ce samedi 24 décembre dans l'après-midi. Mais il reste encore plusieurs détails à définir et les participants, eux, sont nettement moins optimistes ce samedi matin, alors que l'heure tourne.

Copyright © 2016 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.