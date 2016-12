Cote d'Ivoire: Attaque à Kpéaba - Pas de militaires impliqués selon l'armée ivoirienne

Le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Soumaïla Bakayoko, a confirmé que les assaillants n'étaient pas des militaires et donné quelques indications sur le déroulement de cette attaque : « le village de Kpéaba dans la sous-préfecture de Sipilou a fait l'objet d'incursion d'éléments, j'allais dire non identifiés, dans la mesure où ce ne sont pas des militaires qui sont venus faire cette attaque puisque ce sont des individus armés de fusils de chasse qui sont venus saccagés les cabanes dans le village et qui se sont repliés en brousse. La gendarmerie et les militaires sont sur les lieux pour rassurer les populations. Mais il n'y a pas de présence militaire d'un pays limitrophe pour parler d'attaque, dans le sens fort du terme. Nous l'avons déploré, mais je pense que ce sont encore des problèmes frontaliers qui se posent souvent aux populations de cette région. »

Dans la nuit du 21 au 22 décembre, des hommes armés ont pénétré dans le village de Kpéaba, dans la zone frontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, incendié des maisons et tué un civil.

