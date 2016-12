Madagascar: Exposition - Raparivo clôt la célébration de ses 60 ans

Ancien photographe de presse de profession, Roland Raparivo y exposera à cette occasion, une bonne vingtaine de ses plus beaux tableaux. Des toiles qui retracent les riches paysages de Madagascar, réalisés au couteau et qui lui rappellent toutes ces belles villes qu'il a visitées. Un beau voyage en peinture à travers la Grande île, pour les amateurs du genre, sera alors à apprécier, surtout pour ceux qui n'ont jamais pu découvrir les œuvres du peintre. Autodidacte de nature, Roland Raparivo est le président du Comité Provincial des Arts Plastiques ainsi que le fondateur et co-président de l'Union nationale des Artistes Plasticiens de Madagascar (UNAPM). Le peintre a aussi acquis une belle réputation sur la scène nationale et internationale.

Six longues décennies au service de l'art, plus précisément de la peinture. Pendant 60 ans le peintre Roland Raparivo a émerveillé les férus d'art de la Grande île avec ses œuvres majoritairement représentatives de la beauté du pays.

Copyright © 2016 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.