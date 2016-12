Ile Maurice: Ils ont du métier - Renzo Valayden, 21 ans - Le teletubbies qui joue au Père Noël

Il a la tête et la coiffure de Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po. Et Renzo Valayden aurait très bien pu figurer dans un épisode des Teletubbies. Sauf que depuis trois ans, cet étudiant de 21 ans enfile le costume de Père Noël, pour faire plaisir - et parfois peur, bien malgré lui - aux enfants. Rencontre au pôle Nord, à Grand-Baie plus précisément.

Le Père Noël a perdu sa grosse bedaine caractéristique. Il a plutôt la taille de Kate Moss. A-t-il fait un régime ? «Le costume et la barbe sont déjà très, très lourds. Si en plus, il fallait rajouter le gros ventre... » Le porte-monnaie de Renzo, par contre, est à la diète depuis quelque temps. D'où les boulots à mi-temps. «Je travaille pour financer mes études dans la production vidéo. J'aimerais bien partir en Afrique du Sud.»

Mais ce n'est pas son salaire de mini-petit papa Noël qui aidera à gonfler son compte en banque. Les Rs 5 000, il les utilisera pour faire plaisir à ses proches. Surtout sa Mère Noël. Il faudra bien qu'il se rattrape, puisque, aujourd'hui et demain, son traîneau sera garé dans le centre commercial, jusqu'à fort tard, souligne Titeuf, qui sort peu à peu de sa coquille.

Autour de lui, un attroupement d'enfants, âgés entre 7, 17 et 71 ans. Les flashes crépitent, on fait la queue pour les selfies. Renzo s'y plie volontiers, avec le sourire. Enfin, quand il arrive à soulever ses trois tonnes de barbe synthétique. «Pendant les pauses, je me trouve un petit spot, loin des regards, pour essuyer les gouttes de sueur et me rafraîchir. C'est l'enfer là-dessous.»

Qu'importe, ce Santa Klaus, version djeunes, est ravi qu'on fasse appel à lui chaque année pour l'animation. Sinon, il y croit toujours, lui, au Père Noël ? «Euh, non. Je ne crois pas trop en moi.» Le jeune homme, tout aussi poli que ses souliers bien cirés, a certes parfois la tête dans les nuages mais il garde les pieds sur Terre. «Rien n'est acquis. Il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut. Les banques, entre autres, ne vous font pas de cadeau, surtout à mon âge. Il vous accorde difficilement un prêt. Bizin trasé.»

Sinon, quand il ne trace pas sa life, Renzo peint, dessine, écoute de la musique. «Le Père Noël, malgré son âge, n'aime pas trop les discothèques. Il est plutôt sage. Enfin, la plupart du temps... » Ce qu'il aimerait voir sous son sapin ? Attendez qu'il enfile le costume de Miss Mauritius. «Je conseillerais aux gens de ne pas trop se focaliser sur les choses matérielles... »

Quoi qu'il en soit, le philosophe, haut comme neuf pommes, devrait encore une fois enfiler le costume rouge l'année prochaine. «C'est devenu une habitude. J'aime bien le contact avec les gens. C'est ça le véritable esprit de Noël», affirme Nicholas Junior, avec tout le sérieux du monde.

À voir sa débrouillardise, tout comme celle de ses lutins et ses elfes, tout aussi jukal que lui, on finirait par croire qu'ils ne font pas que des bêtises, ces petits jeunes. De quoi donner un coup de boule de Noël au pessimisme.