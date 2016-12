Madagascar: Aires sportives d'Ankatso - Les courts de tennis, la piscine et le boulodrome très demandés

Ambohitsaina ou Ankatso n'est pas seulement le milieu intellectuel d'Antananarivo avec ses universitaires. C'est aussi un endroit où le sport se pratique et s'apprend. Et Ambohitsaina possède plusieurs aires sportives aux normes internationales ainsi que d'autres terrains convenables.

Les aires sportives d'Ankatso affichent presque pleines en permanence. Les courts de tennis d'Ankatso sont les plus demandés et c'est l'unique endroit où l'on trouve le maximum de terrains en un seul lieu dans tout Madagascar. On y retrouve les championnes comme Solange Rasoarivelo ou Viviane Rasoarilalao qui prennent en main les membres et les non membres. Car les courts peuvent aussi se louer. Le vrai avantage ? L'attente pour qu'un court se libère n'est jamais plus longue qu'ailleurs où parfois on attend au moins 2 à 3 heures.

Côté piscine, le coût pour le public non membre est de 4 000Ar. La piscine ouvre ses portes de mardi à dimanche. Les étudiants tout comme les professeurs ou le personnel administratif et technique peuvent y avoir accès en s'inscrivant auprès de l'office de sport et moyennant la modeste somme de 15 000Ar pour les professeurs, 12 000Ar pour le PAT et 10 000Ar pour les étudiants. Les maîtres nageurs sont là pour guider ou apprendre à nager aux novices. Quant aux terrains, l'école normale supérieure spécialisée en EPS a la priorité tous les matins.

Pour le boulodrome, bien avant les championnats du monde à Madagascar, Ankatso a relooké son boulodrome du "Poivre rouge". Et cela ne désemplit jamais.

Pour le gymnase couvert, clubs comme universitaires peuvent l'utiliser. Les week-ends sont les plus conseillés pour la location et l'université privilégie le sport par rapport à d'autres entités si les demandes arrivent à temps.