Madagascar: Réconciliation nationale - Le FFKM écarté du processus

Composition. Pour certains analystes politiques, la majorité HVM à l'Assemblée nationale a signé la mise à mort du FFKM, en adoptant une loi sur la réconciliation nationale qui ne fait pas l'unanimité dans la classe politique. Cette nouvelle loi prévoit la mise en place du CFM ou Conseil du Fampihavanana Malagasy qui va prendre la place du FFM (Filan-kevitry ny Fampihavanana Malagasy), une institution qui était en charge de la réconciliation pendant la transition. Le CFM sera composé de 18 membres dont 2 par province et 6 désignés par le président de la République. Ce qui explique la célérité dans l'adoption de la loi en question. Visiblement, le président de la République n'a pas confiance aux quatre prélats du Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar. Un Conseil nouvellement recomposé, avec l'entrée dans le groupe du nouveau président de la FJKM, le pasteur Irako Andriamahazosoa, et du président de la FLM, le pasteur David Rakotonirina. A noter que la présidence 2017 du FFKM est assurée par Mgr Odon Arsène Razanakolona.

Chose curieuse, cette déclaration qui interpelle le régime en place sur tout ce qui ne va pas dans le pays, n'a été officiellement publiée que près d'un mois après. Une manière de conclure que les chefs d'églises voulaient être discrets. Dans leur déclaration, on a déjà l'impression que le FFKM, qui a déclenché le processus de la réconciliation nationale à Madagascar semble être oublié ces derniers temps. Les quatre dirigeants religieux ont rappelé les résolutions prises lors des assises de la réconciliation nationale, qui se sont tenues au CCI Ivato et qui ont été basées sur les 4F (Fibebahana, Fieken-keloka, Fivavahana, Fahamarinana). Jusqu'ici, aucune de ces résolutions qui ont été cautionnées par le président de la République et qui prévoyaient la dissolution de certaines Institutions de l'Etat, n'est appliquée. Lesdites résolutions ont failli coûter cher au président de la République qui a été visée par une procédure de déchéance initiée par les députés.

