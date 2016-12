Madagascar: CNPE - Pour la dépolitisation de la gestion des ressources forestières

Une initiative citoyenne, 100% malagasy et 100% bénévole. Une journaliste, ancienne stagiaire de la bourse… Plus »

Par ailleurs, la CNPE recommande la dépolitisation des ressources forestières. « Il ne devrait pas y avoir d'intervention, ni de trafic d'influence en cas d'aménagement, ni de répression. En outre, les documents sur la politique forestière doivent être traduites en langue malgache. Après concertation, la CNPE remettra une proposition de politique à la Direction générale des forêts. Ensuite, nous suivrons sa validation et contrôlerons si les recommandations émises seront insérées dans le document », a déclaré Hanitriniaina Razafindrahanta, responsable de planification et de suivi au sein de la CNPE.

Les nouvelles orientations proposées par cette coalition prône la gestion durable et efficace des forêts malgaches, notamment par l'extension de la couverture forestière ; l'amélioration de la gouvernance forestière, par la décentralisation et la déconcentration effective de la gestion des ressources forestières, accompagnée d'un renforcement des collaborations intersectorielles avec les collectivités décentralisées ; la mise en place d'un mécanisme durable du secteur forestier, par la décentralisation des bénéfices générés par les ressources. Ce dernier point équivaut à un retour vers les communautés de base, pour un partage équitable des avantages comme le crédit carbone, d'après les explications.

La préparation de la réforme sur la politique forestière initiée cette année 2016 avance déjà à grands pas. Cette politique qui date de 1930 et renouvelée en 1997 nécessite des améliorations, selon la Coalition nationale de plaidoyer environnemental (CNPE). Cette dernière a tenu une réunion d'évaluation et a présenté le bilan des activités du deuxième semestre 2016, les 21 et 22 décembre dernier. En effet, plusieurs réalisations ont été enregistrées depuis juin 2016, outre l'atelier de renforcement de capacité des membres, notamment l'élaboration et l'adoption du plan stratégique de trois ans, la consultation de la CNPE dans le cadre de l'élaboration de la réforme sur la politique foncière.

Copyright © 2016 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.