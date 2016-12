Madagascar: Bekily - Un taxi-brousse accidenté, six blessés graves

Une initiative citoyenne, 100% malagasy et 100% bénévole. Une journaliste, ancienne stagiaire de la bourse… Plus »

Admis dans un centre hospitalier le plus proche, l'hôpital Zoara à Fotadrevo, ces personnes grièvement atteintes sont admises dans des unités de soins intensifs. Les informations recueillies sur place ont permis de dire que l'accident était inévitable. Le lourd véhicule, traversant un tronçon de route boueux, (sur la photo), s'est couché sur le côté. Le chauffeur, au lieu de rouler au pas, avait emballé son moteur sans tenir compte des bagages excessifs installés sur le toit de son engin, une antique Tata qui faisait le bonheur des usagers, il y a des dizaines d'années auparavant. Selon toujours les informations, ce taxi-brousse a quitté Toliara tôt dans la matinée pour Bekily. Et dans cette région difficilement accessible, le véhicule avait à son bord plus de passagers qu'il n'en faut. Sans parler du mauvais état de la route.

Mercredi dernier, un accident a eu lieu à Fotadrevo dans le district de Bekily dans la Région Androy. Le bilan est assez lourd, six blessés graves qui sont entre la vie et la mort.

Copyright © 2016 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.