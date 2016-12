Madagascar: Lutte intestine au sein du HVM - Rivo Rakotovao vise la Primature

Lors de la cérémonie de clôture du Congrès régional du HVM à Fianarantsoa, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage a attaqué ouvertement Olivier Mahafaly Solonandrasana.

« Il y a un responsable de cette défaillance et ce sont nous HVM qui l'avons placé à ce poste. Un tel manquement nous disgracie aux yeux de l'opinion, mais discrédite également le pouvoir et le président de la République. Nous savons tous que le développement qui nous est si cher doit partir des communes. Or, ces communes n'ont même pas de quoi financer leurs projets de développement, et c'est à peine si elles peuvent assurer leur fonctionnement quotidien. Cela est inacceptable. Pour nous, tous ceux qui ternissent notre image et celle du président de la République sont à exclure du parti. Nous allons donc réclamer un redressement de la situation de ces communes dans les plus brefs délais... sinon le responsable concerné doit être limogé ».

C'est ce qu'a déclaré le président national du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » (HVM) et non moins ministre auprès de la Présidence de la République chargé de l'Agriculture et de l'Elevage, Rivo Rakotovao lors de la cérémonie de clôture du Congrès régional du parti qui s'est tenue la semaine dernière à Fianarantsoa. Une véritable « attaque frontale » lancée à l'encontre du Premier ministre et non moins ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. En effet, le numéro Un du parti au pouvoir accuse Olivier Mahafaly Solonandrasana de « défaillant » par rapport au retard du paiement des subventions des communes. En réponse à ces allégations, le locataire de Mahazoarivo a expliqué que le paiement des subventions des communes impayées depuis la période de crise en 2012-2013 sera finalisé d'ici à la fin d'année.

Calcul politique. En tant que membre du gouvernement, Rivo Rakotovao doit être au courant de cette situation. A moins qu'il n'ait choisi délibérément de faire cette déclaration à Fianarantsoa pour discréditer le Chef du gouvernement. Un calcul politique dont l'objectif est d'inciter le président Hery Rajaonarimampianina à procéder à un remaniement gouvernemental. En effet, d'après les indiscrétions, un projet visant la destitution du Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana serait en cours de préparation. Un projet qui serait fomenté par des grandes figures du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara ». Nul n'ignore pourtant qu'un régime qui nomme quatre Premiers ministres en l'espace de trois ans représente un régime frappé par une crise institutionnelle profonde. Durant ce Congrès régional qui s'est tenu dans la capitale de la Région Haute Matsiatra, le président national du HVM a aussi laissé entendre qu'il opte pour la mise en place d'un gouvernement d'ouverture.

Une manière d'inciter indirectement le président de la République à procéder à un remaniement. Il espère peut-être que cette fois-ci, il pourrait accéder à la Primature. Un poste que l'ex-numéro « Deux » du gouvernement a tant convoité depuis le départ de l'ancien Premier ministre Kolo Roger, mais qu'il n'a pas pu obtenir jusqu'ici. Ministre d'Etat chargé de l'Equipement, des Projets présidentiels et de l'Aménagement du territoire, Rivo Rakotovao s'est dégradé au Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Une décision qu'il n'a apparemment pas encore digérée. En tout cas, cette situation démontre que malgré les démonstrations de « Force » effectuées à travers la Grande Ile, le parti au pouvoir est frappé par une guerre intestine engendrée par une lutte d'intérêts et une guerre de leadership entre les dirigeants. Les discordes risquent de s'intensifier à l'approche de l'échéance électorale de 2018.