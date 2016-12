Madagascar: Boxe chinoise - Jean Christian Randriamalaza vise le circuit professionnel

A l'occasion de cette visite au pays, Jean Christian va dispenser des stages de formation aux entraîneurs et combattants sans distinction de style et de disciplines

Cela fait plusieurs années que Jean Christian Randriamalaza n'était pas au pays. Pour cette visite sur invitation de l'Etat, il a apporté un très beau cadeau à ses compatriotes avec le septième titre mondial en boxe chinoise acquis en septembre dernier. Et pour 2017, il ambitionne d'intégrer le circuit professionnel en quittant le monde amateurs. D'ailleurs en Italie, il a défié un Italien et un Polonais dans la catégorie professionnelle « J'ai déjà remporté le titre mondial en boxe chinoise, je pense qu'il est temps de tâter le monde professionnel. Beaucoup d'associations m'ont abordé et j'espère bien répondre présent. Pourtant, l'avis de mon médecin traitant est très important, si je pourrais bien continuer », a expliqué Chri, lors d'une rencontre avec la presse hier au Palais des Sports de Mahamasina.

En septembre dernier en Italie à la 47e édition du sommet mondial unifié ou « Unified World Championships », Jean Christian Randriamalaza s'est distingué. « La boxe chinoise Lei Taï, Full contact, c'est avant tout un sport de combat, mais aussi un art. C'est un sport de synthèse de plusieurs arts martiaux, combinant plusieurs techniques de combat, à savoir: les coups de poing, les coups de pied, les prises et le ciseau » continue le champion. Cette grande compétition regroupe six fédérations internationales, plus d'une dizaine de sports de combats, plus de 5.000 combattants issus de 107 pays. A l'occasion de cette visite au pays, Jean Christian va dispenser des stages de formation aux entraîneurs et combattants sans distinction de style et de disciplines. Cette séance se tiendra au Palais des Sports avant la fin de l'année. Lui qui a un diplôme d'instructeur de boxe chinoise de l'Internationale Boxe Chinoise Fédération (IBCF). Aussi, il effectuera des visites à Mahajanga, Toamasina et Fianarantsoa. « La contribution de l'Etat est très importante pendant ce voyage et j'adresse mes remerciements au président de la République et au ministère des Sports » a déclaré Jean Christian hier.