Madagascar: Douane - Une voiture Mercedes d'un député vendue aux enchères

Une initiative citoyenne, 100% malagasy et 100% bénévole. Une journaliste, ancienne stagiaire de la bourse… Plus »

Luxe. A noter que la vente aux enchères en question s'est déroulée, la semaine dernière à Toamasina. Parmi les marchandises mises en vente figurent également d'autres voitures de luxe, appartenant à des particuliers. Mais ces derniers avaient visiblement des problèmes de liquidité si l'on se réfère aux prix de mise en vente, à l'exemple de la Porche Cayenne mise à prix à 60 millions d'Ariary, et adjugée à 95 millions d'Ariary, ou la Jaguar Saloon mise à prix à 70 millions d'Ariary et vendue à 86,7 millions d'Ariary. Certes, les participants à cette vente aux enchères étaient étonnés de cette Mercedes SEL 600 mis à prix à 4 millions d'Ariary, la « maudite » somme que le député a refusé de payer à la douane. Par ailleurs, d'autres ventes aux enchères sont prévues se tenir à Antsiranana, le 17 janvier 2017. D'autres surprises pourraient être au rendez-vous.

En effet, l'un d'entre eux, bien connu comme étant un fervent défenseur des tendances du régime actuel, avaient des difficultés à dédouaner une voiture Mercedes SEL 600 Ch. Et comme par ironie, même si un député gagne près de 10 millions d'Ariary par mois, avec le salaire, les indemnités et tout avantage confondu, celui-ci ne s'est pas acquitté des quelques millions d'Ariary pour dédouaner sa voiture importée. D'après les informations publiées le 15 novembre dernier, dans l'annonce de la mise en vente aux enchères, la mise à prix de cette Mercedes SEL 600 était à 4 millions d'Ariary.

Copyright © 2016 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.