Madagascar: Place à la fête de la Nativité et à la sérénité qui l'accompagne

On peut appeler cela le miracle de Noël, mais comme par enchantement, les délestages ont disparu à l'approche de la fête de la Nativité.

Le pouvoir a entendu les multiples critiques qui lui avaient été adressées à cause de ces longues coupures de courant particulièrement traumatisantes pour la population, mais très dommageables également pour l'économie du pays. Ce retour à la normale a été savamment préparé, puisqu'il a été précédé par une longue interview du Premier ministre sur la chaîne télévisée TV Plus. De cette intervention, on retiendra surtout l'appel à une trêve politique durant cette fin d'année. Cependant, l'arrestation et l'emprisonnement d'Augustin Andriamananoro ne donnent finalement aucune consistance à cette demande, le MAPAR et les habitants de Soamahamanina étant fermement décidés à manifester leur mécontentement lors de l'énoncé du verdict du procès, mardi prochain.

Néanmoins, le sort réservé à l'ancien ministre des Postes et Télécommunication du régime de transition ne semble soulever aucune passion au sein de l'opinion. Les Malgaches sont dans leur grande majorité beaucoup plus préoccupés par la recherche de leur pitance quotidienne que de la justesse des accusations portées à l'encontre de ce leader politique. Pour le moment, ils essaient d'assurer au mieux le bien-être de leur famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. La vie publique, dans ce contexte, semble être tombée en léthargie. L'Assemblée nationale a terminé ses travaux, le Sénat a fait de même. Les différentes administrations tournent au ralenti.

L'échiquier politique réaménagé au Proche- Orient. Sur le plan international, c'est bien sûr l'actualité du Proche-Orient qui préoccupe au plus haut point les chancelleries du monde entier. L'armée de Bachar Al Assad a terminé sa reconquête de la ville d'Alep. Elle occupe maintenant une ville en ruine et désertée par ses habitants. Le président syrien triomphe face aux forces rebelles et peut se targuer d'avoir sous sa domination une partie importante de son pays. Son allié russe et ses amis iraniens ont réussi à supplanter les Américains et les Européens dans cette partie du monde, longtemps une chasse gardée du camp occidental. L'échiquier politique proche- oriental est en train de se réaménager avec le rapprochement entre la Turquie et la Russie. L'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara par un extrêmiste ne devrait pas le remettre en cause, les présidents Poutine et Erdogan étant même décidés à le consolider.

Le terrorisme frappe maintenant l'Allemagne. Daech l'avait annoncé. Il ne laisserait aucun répit aux démocraties occidentales. La France avait été la première à subir les attaques de ses terroristes et a payé un lourd tribut après ses attentats. Le pays a réorganisé son dispositif de sécurité et vit en état d'alerte permanente. Il n'a donc pas vécu d'autres drames aussi sanglants que ceux qu'il a vécus en 2015 et en 2016. La Belgique a été la cible suivante de l'organisation terroriste et elle a, elle aussi, était touchée durement. L'Allemagne semblait avoir été épargnée. Aujourd'hui, elle est plongée dans l'horreur après l'attaque d'un camion fou sur un marché de Noël à Berlin. Les Allemands ont ressenti la même angoisse que les Français ou les Belges. La gigantesque chasse à l'homme qui a été lancée après l'attentat a porté ses fruits, puisque le terroriste a été abattu en Italie alors qu'il tentait de forcer un barrage de police.

En cette fin d'année, les Malgaches aspirent à une certaine sérénité et veulent profiter pleinement de ces fêtes pour passer des moments agréables en famille. Les tracas de la vie quotidienne sont toujours présents, mais ils vont les oublier dans l'espace de ces quelques jours. Ils vont donc vivre pleinement cette trêve des confiseurs qui a commencé à s'installer.