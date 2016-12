Madagascar: « Music, wine & food » - Steph Ramby inaugure le concept!

Après le « smooth night » et le « happy time », Ivenco lance un nouveau concept qui allie gastronomie, vin et bonne musique et inauguré au Grand Hôtel Urban ce soir.

De la bonne musique au programme, c'est bien. Mais avec en plus, du bon vin et des plats savoureux concoctés par un grand chef en devenir au menu, c'est encore mieux ! Pour la veille de Noël, Ivenco propose « music, wine and food » au Grand Hôtel Urban à Ambatonakanga. Un autre concept qui s'ajoute à ceux qu'Andry Mahery et son équipe ont déjà mis en place depuis sa création. Pour cette grande première, les mélomanes retrouveront une voix bien connue, un interprète de talent.

Steph Ramby, un nom qui n'est effectivement que très connu des mélomanes, des amoureux de ces airs romantiques en particulier. Avec ses amis, le jeune homme, ces derniers temps, n'a cessé d'investir les scènes pour interpréter les tubes de ses idoles. Le plus marquant reste ce tribute to Brian Mc Knight et Babyface ou encore ce duo soul avec Fanyah. Ce soir, il concocte un répertoire très jazz & soul. Riana.F sera également de cette merveilleuse aventure. Les fins gourmets ne seront pas en reste avec tout ce que leur réserve le chef Zandry. Méli-mélo de crabe, poêlée de foie gras à la mangue sur croustillant de pommes de terre, thon cuit en tataki tomate et légumes de saison, bûche glacée au chocolat blanc... seront au menu et bien sûr du vin.