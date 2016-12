Madagascar: Réveillon de la St-Sylvestre - Diary Mozika à l'animation Au Krypton Ambohimalaza

Une initiative citoyenne, 100% malagasy et 100% bénévole. Une journaliste, ancienne stagiaire de la bourse… Plus »

En fait, ce grand espace de loisirs organise chaque 31 décembre une soirée exceptionnelle pour accueillir la nouvelle année et comme nous le disions plus haut, ceux qui y viennent sont des habitués désireux de vivre la belle ambiance festive de l'endroit. Comme chaque année, les convives pourront apprécier les nombreux plats du buffet gastronomique qui sera dressé dans un coin de la salle. Boissons hygiéniques et vins fins seront à leur disposition. Mais comme réveillon réussi rime avec animation musicale de qualité, c'est l'orchesre Diary Mozika qui fera danser les gens présents. Les membres de ce groupe sont de jeunes gens talentueux qui passent d'un registre musical à un autre. Ils ont un répertoire très éclectique, couvrant toutes les périodes musicales.

