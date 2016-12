Afrique: Sauvetage de migrants - «l'Aquarius» reste en mer pour Noël

Une trentaine de personnes de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières fêtent Noël à bord de l'Aquarius, désormais le seul bateau à naviguer près des côtes libyennes pour porter secours aux migrants en difficulté. Samedi 24 décembre, plus de 110 personnes ont encore été sauvées en pleine tempête alors que leur canot prenait l'eau. RFI a joint Yohann Mucherie, le coordinateur des opérations de sauvetage à bord de l'Aquarius.

C'est un 24 décembre un peu particulier qu'ont vécu des membres de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières. Une trentaine de personnes ont fêté Noël à bord de l'Aquarius, le seul bateau de sauvetage de migrants encore actif cet hiver.

« Noël 2016, ça ressemble presque à une journée classique parce qu'on est en mer actuellement et on se dirige vers la zone de sauvetage au large des côtes libyennes, explique Yohann Mucherie, coordinateur des opérations de sauvetage à bord de l'Aquarius. Pour l'instant, on est les seuls. Malgré l'hiver, il y a encore énormément de bateaux à quitter les côtes libyennes. Du coup, on s'attend à avoir d'éventuels sauvetages à effectuer cette nuit ou tôt demain matin.

Donc le Noël qu'on avait éventuellement envisagé pour le cas où nous aurions été à quai, on va le remettre à plus tard. On a malgré tout un repas amélioré ce soir et quelques décorations. Désormais, on va attendre notre prochaine escale en Sicile pour se faire des cadeaux et éventuellement boire une coupe de champagne, puis fêter ça dignement. En attendant, on essaie tous de se concentrer sur les éventuelles opérations des prochaines heures. »