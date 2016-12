Centrafrique: Le cardinal Nzapalainga a célébré la messe de Noël dans la sérénité

La messe est célébrée par Dieudonné Nzapalainga, le premier cardinal centrafricain, ordonné par le pape François il y a deux mois. Yolande l'a connu alors qu'il n'était qu'un enfant. « C'est un cardinal très jeune. On est content pour la RCA, parce que la RCA, c'est un pays de Dieu. Avec tout ce qui s'est passé, on n'est pas découragés », affirme-t-elle.

Il est 20 heures et la cathédrale est archi-pleine. Pour la première fois depuis 2013, les fidèles ont pu assister, de nuit, à la messe de Noël. Estelle est ravie : « l'année dernière, on n'avait pas la sécurité parce qu'il y a trop de bruit, des armes, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire la fête de Noël. C'est pour ça qu'on en profite [cette année]. »

