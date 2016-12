Mali: Une ressortissante franco-suisse enlevée à Gao

Samedi 24 décembre dans l'après-midi, à Gao, une citoyenne franco-suisse a été enlevée par des hommes armés encore non identifiés. Selon le gouverneur de la ville, des poursuites ont été engagées pour tenter de retrouver les ravisseurs.

La ressortissante franco-suisse, Sophie, est une femme de 66 ans qui travaille dans le secteur humanitaire. Il est 17h lorsqu'elle est enlevée par des hommes amés. En plein jour, dans le 7ème arrondissement de de Gao, un quartier populaire de la ville.

« Selon les renseignements recueillis, ce sont des hommes armés, trois ou quatre, qui sont venus à bord d'un pick-up couleur kaki et sable, sans immatriculation et avec vitres teintées, explique le gouverneur de Gao, Seydou Traoré. Elle vit à Gao depuis longtemps. Après les évènements de 2012 elle était rentrée et ensuite, elle est revenue. Elle a repris ses activités. Elle ne se cache pas, elle est assimilée à la population de Gao. »

« Dès que j'ai reçu l'information, je l'ai partagée avec toutes les forces en poste, et nous sommes en train de voir comment boucler les issues afin qu'avec la contribution des uns et des autres, on puisse les arrêter, insiste le gouverneur. Il s'agit de fouiller tout véhicule qui rentre et qui sort. Nous pensons que même s'ils sont sortis, ils ne sont pas loin. Avec l'appui des forces aériennes, on peut les localiser et essayer d'arrêter le processus. J'invite toute la population à nous aider pour qu'ils soient arrêtés à temps. »

Samedi soir, l'armée malienne, la force de l'ONU et la force Barkhane de l'armée française se sont mobilisées. Barkhane a lancé un appel pour toute information qui permettrait de la retrouver avec ce numéro de téléphone : 80.00.00.00.

Une médecin très attachée à Gao

Kader Touré, le directeur de la Radio Hania de Gao, dresse le portrait d'une femme passionnée par sa ville. Ils travaillent régulièrement ensemble sur des émissions consacrées aux questions d'éducation et de santé. Il explique que cette médecin de formation, originaire de la région de Bordeaux dans le sud-ouest de la France, est installée de longue date à Gao. Ville à laquelle Sophie est très attachée et où elle dirige entre autre une association qui vient en aide aux orphelins.

« Sophie est à Gao depuis une vingtaine d'année et puis immédiatement, elle s'est beaucoup intéressée à l'humanitaire, notamment aux enfants victimes de malnutrition. Elle mène également des activités pour la santé des enfants. Ce que j'ai reconnu chez Sophie, c'est son amour pour la ville de Gao. Lorsqu'en 2012, la France a demandé à tous ses concitoyens de ne pas dépasser la région de Mopti, une ligne rouge a été tracée à ce niveau-là. Mais Sophie a refusé de quitter Gao malgré toutes les menaces qui pesaient sur les Européens de façon générale. Elle, elle est restée jusqu'au jour de l'occupation. Donc c'est pour dire que c'est une dame très attachée à la ville de Gao. Après l'occupation, elle est revenue à Gao pour reprendre ses activités. »