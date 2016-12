Egypte: Archéologie - Une scène de la Nativité vieille de 5000 ans?

C'est un film qui nous met en joie. Dans « Le Ruisseau, le Pré vert et le doux visage », le… Plus »

Le géologue et son équipe estiment que cette peinture murale est en tout cas unique. Contrairement à d'autres illustrations de l'âge de la pierre, la scène ne fait pas partie d'une partie de chasse, mais se suffit à elle-même. Et que penser de ce bébé, placé entre ses parents, mais au-dessus de leurs têtes, comme en ascension spirituelle ?

Ce pourrait bien être la plus ancienne scène de la Nativité jamais découverte. Dans le Sahara égyptien, entre la vallée du Nil et le plateau de Gilf el-Kebir, des chercheurs italiens ont dévoilé une peinture rupestre vieille de 5000 ans, soit 3 000 ans avant la naissance de Jésus-Christ.

