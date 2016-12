Tunisie: Polémique sur la question du retour des jihadistes au pays

Quand les jihadistes reviennent, la justice n'a donc généralement pas assez de preuves pour les condamner. Ils sont le plus souvent assignés à résidence et surveillés par la police. Mais cette semaine, le ministre de l'Intérieur a lui-même admis que dans certains cas, exceptionnels selon lui, des combattants peuvent échapper à la vigilance des autorités lors de leur retour en Tunisie.

Face aux critiques, il a précisé quelques jours plus tard que les terroristes devaient être traduits en justice. En réalité, la Tunisie est relativement démunie pour faire face à leur retour : elle n'a adopté une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qu'en novembre cette année. Et surtout, elle n'a pour ainsi dire pas de services de renseignements extérieurs.

Samedi 24 décembre, une manifestation était organisée devant le Parlement contre le retour des jihadistes tunisiens dans leur pays d'origine. Un problème d'ampleur pour la Tunisie qui compte le plus grand nombre de combattants en Syrie, en Irak et en Libye. Au total, plus de 5 500 combattants, dont certains ont déjà commencé à revenir au pays.

Copyright © 2016 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.