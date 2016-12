Tchad: Le gouvernement durcit le ton face aux grévistes

Vendredi, quand le gouvernement a annoncé la révision du régime des grèves, les syndicats ont dénoncé l'absence d'argumentaires et de propositions concrètes pour sortir de la crise que traverse le pays et de la grève qui paralyse l'administration depuis quatre mois.

A partir de janvier, tout travailleur en grève ne sera pas payé : « En principe, quand un fonctionnaire fournit une prestation, il doit avoir en contrepartie un salaire. Et vice versa, il n'est pas logique que quelqu'un qui ne preste pas, qui reste à la maison, récupère à la fin du mois son salaire. Nous avons voulu tout simplement corriger ces déséquilibres et mettre tout le monde face à ses responsabilités pour que nous puissions également avancer dans le bon sens. C'est un projet et je ne voudrais pas anticiper sur ce que fera l'Assemblée nationale ».

Au Tchad, le gouvernement durcit le ton contre les travailleurs en grève depuis trois mois contre le retard dans le paiement des arriérés de salaire et la réduction des indemnités des fonctionnaires. Malgré les critiques des syndicats, il confirme son intention de modifier la loi sur le régime de grève. Un projet qui prévoit que les fonctionnaires ne soient plus payés pendant les jours chômés.

