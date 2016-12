Cameroun: L'AJUCAC redonne la liberté à des prisonniers de New Bell

L'association que dirige maitre Sandrine soppo a procédé à la libération de certains prisonniers le 20 décembre dernier en payant les frais afférents a la libération de certains détenus de la prison centrale de New Bell

Caritas in veritate

L'association des juristes catholiques du Cameroun (AJUCAC) est une organisation des laïcs catholiques qui œuvre pour la vulgarisation du droit dans la promotion des principes et des valeurs fondamentales de la doctrine sociale de l'église. Cette association d'hommes et femmes de droit a été créée suite aux différentes expériences de ses membres dans un premier temps et aussi grâce à certains enseignements de l'église qui prônent la protection des droit de l'homme et la solidarité envers les opprimés ,les pauvres et les minorités comme l'indique si bien leur slogan « caritas in veritate » qui signifie la solidarité avant tout . C'est donc dans cet élan que les membres de l'AJUCAC ont décidé de se rendre à la prison centrale de new bell pour redonner la liberté a des détenus afinque ceux-ci puissent selon maitre Sandrinesoppo la présidente de cette association passe eux aussi des fêtes de fin d'année en famille et en liberté.

Donner la liberté ...

Ils sont donc au nombre de 16 désormais « anciens prisonniers » qui ont bénéficié de ce geste de cœur des membres de l'AJUCAC.Ceux-ci étaient jusque-là privés de liberté du fait du non-paiement des frais judiciaires de la contrainte par corps. Ne pouvant pas libérer tout le monde les membres de l'AJUCAC ont fait dans la limite de leurs modestes moyens. Il faut noter que l'AJUCAC n'est pas à son coup d'essai, dans un contexte camerounais ou on connais la complexité du système judiciaire, cette association a souvent pris sur elle de donner l'opportunité à certains prévenus d'avoir droit à des procès plus ou moins équitables . et ceux-ci se retrouvent même souvent acquittés alors que leurs dossiers avaient déjà été oubliés et que ce derniers périssaient dans les entrailles de la prison de new Bell.

La joie de Sandrine

Maitre Sandrine Soppo, la présidente de cette association qui déclare être très en joie lorsque qu'elle commet ces actions de solidarité agissante vis-à-vis des faibles et des petits a aussi tenu à rappeler que ce n'était pas ni la première ni la dernière fois.Alors que la fréquence de ces libérations est aujourd'hui a une fois l'an elle a promis que pour l'année 2017 les juristes catholiquesmembres de l'AJUCAC s'efforcerontà organiser ces mises en liberté au moins deux fois par an et ceci pour le grand bien desbénéficiaires qui sont en grande majorité des délinquants primaires et qui ont promis aux membres de l'AJUCAC que ce séjour en prison était leur dernier en ces lieux pas très recommandables.