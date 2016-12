Tunisie: Au Centre Culturel de Hammamet - 50 ans de cinéma tunisien

Le public a rendez-vous, aujourd'hui samedi 24 décembre à Hammamet, à partir de 15h00, avec la présentation de l'ouvrage collectif paru dernièrement.

«50 ans de cinéma tunisien», dirigé par l'universitaire et critique de cinéma Hédi Khélil. Ce livre bilingue de 560 pages, financé et commandité par le Centre national du cinéma et de l'image, comporte une cinquantaine d'études, images en noir et blanc et en couleur à l'appui, signées par diverses compétences de différents bords, critiques et enseignants de cinéma, journalistes, écrivains, producteurs et actrices.

Tant dans son contenu que dans son esprit et ses visées, cet ouvrage entreprend une réflexion sur le parcours du cinéma tunisien, en remontant aux acquis de son passé, en étant à l'écoute de son présent et de ses démêlés et en prospectant son avenir et ses promesses.