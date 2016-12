Sénégal: Ligue 1 (8e journée) - Génération foot supplante le Jaraaf aux commandes

Les promus de Génération foot ont supplanté le Jaraaf à la tête du classement e Ligue avec le succès obtenu hier, vendredi 23 décembre, face à l'Us Gorée (2-0) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 qui a consacré encore un resserrement au sommet. Avec 15 points Les promus distancent désormais d'un petit point le Jaraaf qui a été surpris à Demba Diop par le Guédiawaye Fc (0-1).

Promue cette année en Ligue 1, Génération Foot a confirmé ses bons débuts de saison en s'emparant de la place de leader au classement à l'issue de cette 8e journée disputée hier, vendredi 23 décembre. Les Académiciens qui affrontaient au stade Demba Diop, l'Us Gorée, tenant du titre, se sont imposés sur la marque de 2 à 0 grâce à un doublé réalisé par son goleador Ibrahima Niane. Ce qui leur permet de se hisser à la tête du classement avec 15 points au compteur. Soit à un petit point seulement de son nouveau dauphin, le Jaraaf. Des « Vert et Blanc » qui ont été surpris au stade Demba Diop par l'équipe de Guédiawaye Fc (0-1). L'unique but de la rencontre porte la signature de Honoré Gomis qui a inscrit le but à la 89e. Mais que de regrets pour des «Vert-Blanc» avec le pénalty que son meilleur buteur Ousmane Gassama, décisif lors de la précédente journée, a loupé à la 65e minute.

Avec 13 points, l'équipe de Jambars complète le podium après le match nul qu'elle a concédé au terme du duel au sommet qui l'a opposé, sur son terrain de Fodé Wade de Saly, à l'équipe de Niary Tally (0-0). Les Galactiques, qui restent scotcher à la 4e place (12 points), sont talonnés par le stade de Mbour qui cumule le même nombre de points (4e, 12 points). Les Stadistes sont venus cueillir le point du match nul (0-0) face à l'Us Ouakam (8e ; 10 points). Avec un match en moins, le Casa Sport et l'Us Ouakam pointent respectivement à la 6e et à la 7e place du classement avec le même nombre de points (10 points).Le resserrement reste de mise au milieu de tableau avec trois équipes qui totalisent toutes le même nombre de points (8 points), notamment Teungueth FC 10e), l'Us Gorée (11e) et Mbour Petite côte (13e).

En faveur de son match nul, le Ndiambour de Louga (2-2), les promus de Teungueth FC (8 points) ont réussi une bonne opération. Les Rufisquois quittent non seulement la 12e place pour la 10e place mais filent du coup la position de première équipe non relégable à Mbour Petite côte (8 points) qui a été défaite à domicile (1-2) par l'As Douanes (9e ; 10 points). Quant à la Linguère (6 points), elle reste toujours confiner à la 13e place à un point du Ndiambour de Louga, lanterne rouge.