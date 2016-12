C'est avec une grande joie que les Koldois ont accueillie l'appui de l'association Action citoyenne pour la santé qui, grâce à des partenaires Allemands notamment Baobab Helathcare for Senegal, a donné un important lot de matériel au centre hospitalier régional de Kolda. Ce matériel est composé de 20 lits électriques, 3 tables de consultations, une table de kinésithérapie, une sonde de fibroscopie, entre autres.

Au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur, les acteurs ont salué, à l'unanimité, ce geste. Un don dont l'objectif est d'aider à relever le plateau technique de cette structure a dimension sous régionale.

Pour les donateurs la mise à disposition de cet équipement est une manière de participer et d'appuyer ainsi les populations à avoir des soins de qualité, explique Lamine Mar, le secrétaire général de l'association Action citoyenne pour la santé, regroupant plusieurs personnes avec un noyau venant du monde médicale.

A sa tête on a la présidente Dr Awa Mbow, le Pr Amadou Gallo Diop et Lamine Mar, son secrétaire général. A Kolda, la structure est pilotée par Leyti Mar, Khalipha Diassy et Me Elhadji Diouf Sar. Le directeur de l'hôpital régional de Kolda, Cheikh Mbaye Seck, s'est réjouit de ce geste qui va véritablement améliorer l'offre de soin et le plateau technique, motiver encore plus les travailleurs. Il s'agit d'un matériel adéquat pour une bonne prise en charge des besoins des malades. Il a souhaité que cette initiative puisse faire tache d'huile et être suivi par d'autres.

Le vice-président du Conseil départemental de Kolda qui a assisté à la cérémonie de remise du matériel dans l'enceinte de l'hôpital régional, en présence du gouverneur, a salué les responsables de l'association Action citoyenne pour la santé crée par des acteurs de la santé. Ils ont déjà beaucoup fait dans les autres régions et ont accepté de venir avec cet important lot de matériel jusqu'à Kolda, cela prouve encore leur engagement pour accompagner ce secteur prioritaire pour toute émergence, a-t-il dit.